Eine Aktion fürs Hochzeitsfoto endete für ein Hochzeitspaar im Krankenhaus. Wie die Kitzinger Polizeiinspektion mitteilt, posierte das Brautpaar in Mainbernheim am vergangenen Freitag gegen 17.40 Uhr für ein Hochzeitsfoto. Dafür hatte es sich in eine Traktorschaufel gestellt.

Die Schaufel kippte jedoch plötzlich nach vorne, so dass beide aus der Schaufel fielen und sich hierbei leicht verletzten. Das Paar kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, schreibt die Inspektion Kitzingen.