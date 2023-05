Einen spannenden Tag und einen intensiven Blick hinter die Kulissen des Rathauses erlebten Johanna Fexer und Janosch Heinkel am 27. April. Anlässlich des Boys- und Girls-Days hatten sich die beiden Jugendlichen für das Kitzinger Rathaus entschieden – und diese Entscheidung auch nach sieben Stunden "Arbeit" nicht bereut. Janosch Heinkel erlebte die Arbeit im Einwohnermeldeamt aus nächster Nähe mit, während Johanna Fexer im Hochbauamt viel Neues über die Bauwerke in ihrer Heimatstadt Kitzingen erfuhr. Der Leiter der Personalabteilung, Christian Elflein, überreichte den beiden Schülern als Erinnerung an ihren ersten "Berufstag" eine Urkunde und ein Präsent der Stadt Kitzingen.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher Stadt Kitzingen)