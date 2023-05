Nach langer digitaler Zeit mit Corona konnte der Girls' und Boys' Day in diesem Jahr endlich wieder offiziell in den Betrieben stattfinden. An diesem Tag konnten Mädchen und Jungs in verschiedene Berufe hineinschnuppern, die nicht typisch für sie sind. Man konnte sich zwischen 5000 verschiedenen Angeboten von zum Beispiel Altenheimen oder Wohnstätten beim Boys' Day entscheiden. Wir, zwei Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid, entschieden uns, einen Tag bei der ,,Lebenshilfe Wohnstätten GmbH Mainfranken" in Kitzingen zu verbringen.

Unser Tag begann damit, dass wir uns bei der Lebenshilfe in Kitzingen getroffen haben. Zuerst stellten wir uns vor und bekamen ein paar Informationen zu dem Unternehmen ,,Lebenshilfe". Dieses gibt es in Kitzingen, Würzburg und Ochsenfurt. Insgesamt leben dort in den Wohnheimen 300 Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Im Anschluss besuchten wir die verschiedenen Gruppen des Hauses, wo wir die dort lebenden Menschen mit Behinderung antrafen und kennengelernt haben. Diese zeigten uns ihre Gruppe und ihre eigenen Zimmer.

Zunächst sind wir mit ein paar Bewohnern und Bewohnerinnen in die Räume der Tagesstruktur des Wohnheims gegangen und haben Pizzen selbst gemacht, die wir anschließend zusammen gegessen haben. Nach dem Essen machten wir einen kleinen Spaziergang mit ihnen und lernten dabei den Umgang und das Fahren mit einem Rollstuhl kennen. Den Tag beendeten wir mit einem Darttournier, bei dem zwei Mannschaften gegeneinander angetreten sind und natürlich waren die Bewohner und Bewohnerinnen mit dabei.

Alle empfanden den Tag als vollen Erfolg und wir konnten viele neue Erfahrungen sammeln. Wir könnten uns vorstellen bei der ,,Lebenshilfe" ein Praktikum zu absolvieren, denn es hat uns viel Spaß gemacht, einen Einblick in einen sozialen Bereich zu bekommen.

Von: Franz Reinfelder und Johannes Weber (Schüler der Klasse 7a, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)