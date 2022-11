Vor kurzem machte sich eine kleine Abordnung des EGM auf, um über die Grenzen Bayerns hinaus sich mit 30 weiteren Gymnasien Österreichs zu messen. Ort des Wettbewerbs war das Stift Melk in Niederösterreich, das in seiner Größe und Pracht bereits auf dem Weg nach Wien von der Autobahn schwer beeindruckt. Auf einem Felsen gelegen, thront dieses Benediktinerkloster, das in fast tausendjähriger Geschichte als Hort und Burg christlich geprägter, europäischer Kultur gilt und im Jahr mehrere hunderttausend Besucher anlockt. Und so staunten wir nicht schlecht, als wir über mehrere prächtig gestaltete Gärten und barocke Innenhöfe uns den Weg in das Gästehaus bahnten, das – wie sich herausstellte – auch zugleich die Räume des Stiftgymnasiums beherbergt.

Freundlich willkommen geheißen und im "Barockkeller" fürstlich bewirtet, konnte man bereits erste Kontakte mit den anderen Teilnehmern und ihren Betreuern in einer großen Vorstellungsrunde knüpfen, bevor es dann am nächsten Tag für Seraphina Gegner (Q12) und Bonifatius Twickel (Q12) zu einer vierstündigen Prüfung ging. Gefragt war die Kunst, Texte zu meistern, die unsere Schule zutiefst prägen: die Regel des Heiligen Benedikt wie auch die Biographie Benedikts, von Gregor dem Großen verfasst. Doch nicht nur übersetzen musste man, sondern auch das Übersetzte auf die aktuelle Bedeutung hin interpretieren. Danach durften die Teilnehmer nach einem entspannten Flanieren im Stiftspark noch einmal wichtige Schätze des Klosters wie auch dessen Geschichte in der ehemaligen Herberge Ihrer kaiserlichen Hoheiten kennenlernen. Diese Räume dienen heute als Museum, das allein schon die Reise wert ist.

Anschließend erkundeten die Schüler mit Führung der Patres die Bibliothek und die Kirche mitsamt ihrer Kuppel. Umrahmt wurde das Ganze schließlich mit einem Gebet am Abend. Am dritten Tag schließlich stand die Preisverleihung an, die in einem feierlichen Rahmen veranstaltet wurde. Hierbei freut es uns sehr, dass Bonifatius Twickel einen Preis erringen konnte. Das Egbert-Gymnasium wird sicher auch beim nächsten Lateinwettbewerb wieder eine Abordnung schicken, denn diese Reise lohnt sich!

Von: Dominicus Ludwig (Lehrer, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)