Zwei unbekannte Männer stahlen am Mittwoch um 17.55 Uhr von der Ladefläche eines Transporters einen roten Werkzeugkoffer mit einem Bohrhammer der Marke Hilti. Passiert ist das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nikolaus-Fey-Straße in Wiesentheid. Den Koffer samt Inhalt warfen die beiden Unbekannten laut Polizeibericht auf Höhe des Anwesens mit der Nummer 31 über einen Zaun in eine Hecke. Die Täter waren mit einem schwarzen Fiat unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilt, soll es sich beim dem Kennzeichen des Fahrzeugs um eine unbekannte rumänische Zulassung gehandelt haben. Der Eigentümer des Werkzeugkoffers konnte ermittelt werden.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.