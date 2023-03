Wie man mit einer nachhaltigen Geldanlage erfolgreich sein kann und gleichzeitig der Geldentwertung durch die Inflation entgeht, zeigen die Schüler Jan Ewert, Leon Kohler und Ben Volkamer der Klasse 9ac der Leo-Weismantel Realschule.

Die Schülergruppe "Aktien Aktiv" investierte beim aktuellen Planspiel Börse der Sparkassen das Startgeld von 50.000 Euro vorweg in nachhaltige Finanztitel. Dabei erwirtschafteten sie beim größten Planspiel Europas in knapp 4 Monaten alleine mit nachhaltigen Wertpapieren einen Kursgewinn von insgesamt 6.662,04 Euro. In der Region Mainfranken gelang dies keinem anderen Schülerteam besser. Ihr Depotwert hingegen schloss sogar mit einem Zähler von 60.583,91 Euro ab. Damit erzielten die Marktbreiter Schüler in den 17 Wochen einen Wertzuwachs von 10.583,91 Euro. Dies entspricht einer Rentabilität von knapp 64 Prozent und liegt somit weit über den belastenden Inflationszahlen der Jahre 2022 oder 2023.

Für dieses außergewöhnliche Ergebnis überreichte die Sparkasse Mainfranken dem Schülerteam mit der Sieger-Urkunde einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Die Sparkasse und die Schüler werden mit dieser Siegerprämie ein gemeinnütziges Projekt an den Realschulen Marktbreit fördern. Spontan dachten die Schüler an einen Wasserspender oder einen neuen Basketballkorb auf dem Pausenhof.

Von: Andreas Strümper (Schulleitung, Leo-Weismantel Realschule und Bildungschancen Realschule, Marktbreit)