Nicht nur eine Nacht zu früh sondern auch am falschen Ort: Ein 19-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Schützenstraße in Mainbernheim einen Böller gezündet. Wie die Polizei informiert, wurde eine Zeugin durch den Knall wach und als sie aus dem Fenster sah, beobachtete sie, dass der junge Mann einen weiteren Böller in ihren Briefkasten warf. Der Briefkasten wurde dadurch aus seiner Verankerung gerissen. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 50 Euro.

Der 19-Jährige, der mit weiteren Personen unterwegs war, flüchtete im Anschluss. Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung ertappte die Polizei die Personengruppe um den Tatverdächtigen jedoch. Gegen den jungen Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Weiterhin wird gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Sprengstoffverordnung eingeleitet.