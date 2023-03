Die Fränkischen Freunde, ambitionierte Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus den Landkreisen Kitzingen und Würzburg, laden am Samstag, 22. April, um 19 Uhr, zum Böhmischen Abend in die Karl-Knauf-Halle in Iphofen ein (Einlass: 18 Uhr).

Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung neben klassischer böhmischer Blasmusik von Ernst Mosch auch moderne Kompositionen. Bei dem Konzert werden die Musikerinnen und Musiker erstmal mit komplettierter Tracht zu sehen sein. Ein Zuschuss durch den Bezirk Unterfranken (Unterfränkische Kulturstiftung) machte die Anschaffung neuer Trachten-Westen möglich.

Eintrittskarten zu 8 Euro gibt es im Vorverkauf per E-Mail an: die-fraenkischen-freunde@gmx.de, unter Tel.: (0170) 8149839 oder Tel.: (0172) 8437861 sowie zu 10 Euro an der Abendkasse.