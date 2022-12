Der Start der Umweltstation Kitzinger Land verzögert sich erneut. Wie Bürgermeister Thomas Reichert den Landkreis informierte, verzögert sich wegen Schwierigkeiten beim Bau die Eröffnung der BNE-Station auf Sommer 2024. Das erfuhr jüngst der Umweltausschuss des Kreistags. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mit der Station will der Landkreis die Bevölkerung für Umweltthemen sensibilisieren und über Natur- und Klimaschutz aufklären. Bislang war der Landkreis davon ausgegangen, die neuen Räume 2023 beziehen zu können.

Das Team der Umweltstation hatte daher bereits Veranstaltungen für 2023 vorbereitet, die nun in wechselnden, angemieteten Einrichtungen durchgeführt werden sollen. Um die Seminare, Workshops, Ausstellungen und Netzwerktreffen verwirklichen zu können, stellte der Umweltausschuss des Kreistags für das Übergangsjahr 2023/24 15.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen die Kosten der Veranstaltungen und die Mieten gedeckt werden.

Nach ersten Vereinbarungen mit der Stadt Marktsteft sollte die BNE-Station im Herbst 2021 an den Start gehen. Doch Verzögerungen in der Planung und im Bau – nicht zuletzt durch Corona – verschoben den vorgesehenen Einzug, zuletzt auf Sommer 2023. Nun wird es noch ein ganzes Jahr länger dauern, bis das Leuchtturmprojekt des Landkreises in Betrieb gehen kann.