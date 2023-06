Der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Kitzingen, feiert am Samstag, 15. Juli, von 14 bis 22 Uhr, mit einem bunten Programm sein 50-jähriges Bestehen, heißt es in der Ankündigung. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Manfred Engelhardt um 14.30 Uhr erwarten die Gäste auf dem Stadtbalkon im Gartenschaugelände Infostände der BN-Kreisgruppe, Solawi und Weltladen, eine Ausstellung zum Thema "Wildkatzen – Jäger auf leisen Pfoten" und ein Kinderaktionsprogramm mit Streichelzoo. Ab 17 Uhr gibt es Livemusik mit "The little Cat" und um 18.30 Uhr geht es in einem Vortrag des BN-Landesbeautragten Martin Geilhufe um "Aktiven Umweltschutz im Laufe der Jahre: Erfolge, Erkenntnisse aus der Vergangenheit und zukünftige Herausforderungen".

Weitere Informationen unter www.kitzingen.bund-natuschutz.de