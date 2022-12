Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes ruft im Dezember wieder zu Blutspenden auf, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt. Die Termine im Landkreis, dazu in Klammern die Adresse zur Reservierung:

Montag, 5. Dezember: 16.45 bis 20.45 Uhr: Volksschule, Jahnstraße 1, Volkach (www.blutspendedienst.com/volkach).

Mittwoch, 14. Dezember, 16 bis 20.30 Uhr: Stadtteilzentrum, Königsbergerstraße 11, Kitzingen (www.blutspendedienst.com/kitzingen).

Mittwoch, 21. Dezember, 17 bis 20.30 Uhr: Neue Hauptschule, Karl-Zimmermann-Straße 1, Marktbreit (www.blutspendedienst.com/marktbreit).

Freitag, 23. Dezember, 16.30 bis 20 Uhr: Grundschule/Schulturnhalle, Raiffeisenstraße 9, Sommerach (www.blutspendedienst.com/sommerach).

Freitag, 30. Dezember, 16 bis 20.30 Uhr: Steigerwaldhalle, Jahnstraße 16, Wiesentheid (www.blutspendedienst.com/wiesentheid).

Alle Blutspendetermine und Informationen für Spenderinnen und Spender und Interessierte sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes, Tel.: (0800) 1194911, oder unter www.blutspendedienst.com abrufbar.