Im März bietet das Rote Kreuz im Landkreis Kitzingen wieder Blutspendetermine an, heißt es in einem Presseschreiben. Termine sind am Mittwoch, 8. März, von 16 bis 20.30 Uhr im Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung (Reservierung: www.blutspendedienst.com/kitzingen), am Freitag, 10. März, von 16 bis 20.30 Uhr in der Steigerwaldhalle in Wiesentheid (www.blutspendedienst.com/wiesentheid), am Mittwoch, 15. März, von 17 bis 20.30 Uhr in der Neuen Hauptschule in Marktbreit (www.blutspendedienst.com/marktbreit), am Freitag, 17. März, von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Grundschule in Prichsenstadt (www.blutspendedienst.com/prichsenstadt) und am Freitag, 31. März, von 16.30 bis 20 Uhr im Pfarrheim Arche in Schwarzach (www.blutspendedienst.com/schwarzach).