Die Mädchen des Fairtrade-Teams sorgten am Valentinstag in der Mädchenrealschule für so manche Überraschung. Bepackt mit bunten Rosen und leckerer Schokolade, beides selbstverständlich fair gehandelt, machten sie sich auf den Weg durch die Klassenzimmer, um die Geschenke zu verteilen. Diese schöne Tradition fand wie in jedem Jahr guten Anklang und zauberte ein Lächeln in die Gesichter der Beschenkten.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)