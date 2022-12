Der G-Club in Volkach verwandelt sich am Freitag, 16. Dezember, für eine Nacht in eine Blues-Soul & Funk-Hall und lädt zu einer Live-Show mit zwei populären Bands ein. Beim Auftritt von Linda Schmelzer, der weißen Frau mit dem schwarzen Timbre, und einigen ihrer „good old friends“ wird das Repertoire bluesig schwarz mit Interpretationen von Albert King, Janis Joplin und Marvin Gaye, heißt es in der Ankündigung. Als special guest dabei hat sie den Gitarristen Jochen Volpert, der annähernd alle Musikstile beherrscht und seine wahre Leidenschaft vor allem im Blues zeigt. Anschließend präsentiert sich der fresh&funky Gitarrist „Monkey“ alias Markus Schniedermeier mit seinem Powertrio, das für Groove in jeglicher Variation sorgt, heißt es in der Ankündigung weiter. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.eventbrite.de oder an der Abendkasse.