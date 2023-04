Auch in Bayern kontrolliert die Verkehrspolizei am Freitag, 21. April, ab 6 Uhr morgens 24 Stunden lang den Autoverkehr auf den Straßen. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln , sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann.

Laut Herrmann ist 2022 die Zahl der Verkehrstoten in Bayern um 35 Prozent gestiegen: auf 147. In jedem vierten Fall sei zu hohe Geschwindigkeit die Ursache gewesen. Dennoch gehe es nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide auszustellen. Alle Messstationen des Blitzmarathons werden daher vom Innenministerium vorher bekannt gegeben. Rund um Kitzingen müssen Sie auf diesen Straßen besonders aufpassen:

Hier wird in Kitzingen geblitzt:

Staatsstraße 2270 , in beiden Fahrtrichtungen. Außerorts gilt hier: 50 km/h

Hier wird in Volkach geblitzt:

Staatsstraße 2271 , am Ortsausgang Richtung Gaibach. Innerorts gilt hier: 50 km/h

Hier wird in Biebelried, Marktbreit, Marktsteft und Schwarzach geblitzt: