Wer sich zu Beginn des Jahres 2022 Hoffnungen auf ein Corona-Ende gemacht hatte, "der wurde schnell wieder ausgebremst, auch durch den Krieg in der Ukraine". Der Großlangheimer Bürgermeister Peter Sterk zeigte in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr in der Jahresschlusssitzung des Großlangheimer Marktgemeinderates auf, dass sich vor allem durch den Krieg besondere Herausforderungen ergaben.

Das machte sich in wirtschaftlichen Folgen wie der Inflation, fehlenden Produkten oder höheren Preisen für Strom, Gas, Heizöl und Pellets bemerkbar. "Auch die Gemeinde braucht Heizöl und Strom, aber wir werden alles Mögliche unternehmen, um die Bürger zu schützen, auch durch die Einrichtung im Feuerwehrhaus für einen Blackout".

Dass es trotz dieser Widrigkeiten gelungen sei, das Dorf weiter voran zu bringen, stimme aber zuversichtlich. Ebenso der Umstand, dass wieder Festivitäten und Veranstaltungen stattfinden konnten, "vor allem unser Weinfest WeinSeeLig".

Erweiterung des Gewerbegebiets und neues Baugebiet

Als größere Projekte nannte der Bürgermeister. die Arbeiten am Kindergarten "Haus für Kinder", für den auch die Aufträge für die Außenanlagen vergeben wurden. Der Anschluss des Großlangheimer Abwassers an die Kitzinger Kläranlage wird voraussichtlich Ende Januar über die Bühne gehen und danach der Abriss der bisherigen Kläranlage.

Die Anstrengungen für die Erweiterung des Gewerbegebiets und für ein neues Baugebiet werden weiter voran getrieben und Innovationen wird es im Friedhof geben, dazu kam die Ankündigung, dass ein neuer Totengräber gesucht werde.

Sorgen bereite der weiter zunehmende Verkehr, nachdem die Brücken über die Autobahn abgerissen wurden. Dieser werde sich, so Sterk, durch den geplanten Kreisel am Kitzinger Gusswerk noch verstärken: "Wir müssen mit Geduld und Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer dieses Problem bewältigen."

Mit herzlichen Worten bedankte sich das Gemeindeoberhaupt bei allen, die sich für die Dorfgemeinschaft einsetzen, bei seiner Stellvertreterin Heike Sterk für deren große Unterstützung und beim Mitarbeiterstab der VG, "da läuft es trotz der Erschwernisse durch Corona". Sein Dank galt auch den Leuten vom Bauhof – "verlässlich wie immer" – die auch für einen zufriedenstellenden Holzstrich (Brennholzversteigerung) sorgten. Die Bilanz des Bürgermeisters: "Ein besonderes Jahr mit verschiedenen Auswirkungen, aber ich bin optimistisch, dass wir mit vereinten Kräften dafür sorgen, dass es weiter geht und dass Großlangheim bleibt, wie es ist."

"Das war keine normale Baustelle, die aber von den Firmen und dank des Einsatzes unseres Bürgermeisters gemeistert wurde." 2. Bürgermeisterin Heike Sterk über den Abwasserkanal

Heike Sterk ging ebenfalls auf die schon genannten größeren Unternehmungen ein und insbesondere auf den Abwasserkanal nach Kitzingen: "Das war keine normale Baustelle, die aber von den Firmen und dank des Einsatzes unseres Bürgermeisters gemeistert wurde." Auch sie freute sich darüber, dass es wieder Feste und Veranstaltungen gab, "auch wenn es schwieriger wurde, Helfer:innen zu finden."

Ein großes Lob gab es für die Mitglieder verschiedener Vereine, die bei der Einrichtung des Krackenwegs rund um Großlangheim mithalfen. Die Bürgermeisterin würdigte die harmonische Zusammenarbeit im Marktgemeinderat und die "gute Arbeit des Kindergartenteams". Auch für die Zukunft gelte der Langemer Wahlspruch: "Zusammenhalten und gemeinsam anpacken."

Statistik 2022 weist 14 Eheschließungen auf

Die deutsche Telekom Technik GmbH beabsichtigt im Auftrag der deutschen Telekom GmbH, neue Telekommunikationslinien im Bereich der Sängergasse zu installieren. Dazu gab es die Information, dass für den Glasfaseranschluss für Schule und Rathaus ein Kabel verlegt werden muss, das am Knotenpunkt "Friedhof" angebunden und dann via Schwarzacher Straße und ein Stück Hauptstraße in die Sängergasse geführt wird.

Statistik Großlangheims für 2022: 1728 Einwohner (inklusive 104 Einwohner mit Nebenwohnsitz), 13 Sterbefälle, 23 Geburten, 14 Eheschließungen.