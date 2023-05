Am Donnerstag gegen 23.10 Uhr kam es am Bleichwasen in Kitzingen zu einem Unfall zwischen einem 28-jährigen Radfahrer und einem 18-jährigen Autofahrer. Laut Polizeibericht musste der 18-Jährige abbremsen, als ihm mitten auf der Fahrbahn der Radfahrer entgegen kam. Als der Radler auf Höhe des stehenden Autos fuhr, touchierte er mit dem Lenker den linken Außenspiegel, der abbrach. Nach dem Anstoß stieg der Radfahrer kurz ab, flüchtete aber dann von der Unfallstelle. Der Radfahrer konnte dann in unmittelbarer Nähe am Parkplatz des Bleichwasen gestellt werden. Hier stellte dann die Streife der Kitzinger Polizei starke alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Daraufhin wurde bei dem 28-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.