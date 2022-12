Der Turnverein Marktsteft 1861 e.V. bringt wieder Schwung in die Weihnachtstage. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des TV Marktsteft entnommen.

Mit dem Dreiakter "Blaues Blut und Erbsensuppe" von Dieter Adam verspricht die Theatergruppe aus Marktsteft wieder einen Schwank, der herzhaft lachen lässt, heißt es in der Ankündigung. Zum Inhalt: Der Imbisswagenbesitzer Otto Haager wurde mit einer Erfindung ausgesprochen reich. Seine Frau Ottilie meint nun, in die höheren Kreise aufsteigen zu müssen. Um zum blauen Blut zu gehören, soll die Tochter standesgemäß heiraten. Was das mit Erbsensuppe zu tun hat und ob die Belehrungen eines Butlers Früchte tragen, bleibt abzuwarten.

Termine: Sonntag, 25. Dezember, Mittwoch, 28. Dezember, und Freitag, 30. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Marktsteft. Kartenvorverkauf am Samstag, 3. Dezember, von 11.30 bis 12.30 Uhr im Geschäftszimmer des Turnvereins Marktsteft. Bei coronabedingter Absage durch den Veranstalter können die Karten am 2. Januar von 15 bis 16 Uhr zurückgeben werden, der Eintrittspreis wird erstattet.