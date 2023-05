Für die musikalische Ausgestaltung des Feldgeschworenentages schlossen sich Bläser und Bläserinnen aus den verschiedenen Posaunenchören der Nordregion des Kirchendekanats Kitzingen zusammen. So trafen sich Bläserinnen und Bläser aus Albertshofen, Buchbrunn, Kleinlangheim, Neuses am Berg und Repperndorf zu einer gemeinsamen Probe im Gemeindehaus Meuschel in Buchbrunn und übten unter der Leitung von Chorleiterin Andrea Wagner die Literaturstücke und Lieder für den Gottesdienst und die Festversammlung ein.

Am 22. April fand dann in der Jakobuskirche in Mainstockheim der Festgottesdienst zur Einsetzung der neu zu vereidigenden Feldgeschworenen statt den die Bläser und Bläserinnen abwechselnd mit dem Organisten Uwe Ungerer musikalisch ausgestalteten.

Dekanin Kerstin Baderschneider führte gemeinsam mit Gemeindereferentin Erika Gerspitzer durch den Gottesdienst. In ihrer Predigt stellte Dekanin Baderschneider die Bedeutung der Feldgeschworenen zur Grenzsicherung seit frühester Zeit heraus. Es sei immer wichtig- auch im übertragenem Sinn – Grenzen zu ziehen und einzuhalten.

Mit der Anwesenheit von 530 Feldgeschworenen war auch der letzte Platz in der Mainstockheimer Kirche besetzt und der Gesang bei dem bekannten Lied "Großer Gott wir loben dich" aus den vielen Männerkehlen wird allen Beteiligten unvergessen bleiben.

Nach dem Mittagessen umrahmten die Bläser der Nordregion noch mit einigen Stücken die Festversammlung am Nachmittag in der Sporthalle von Mainstockheim.

Von: Andrea Wagner (Chorleiterin, Posaunenchor Buchbrunn)