Ein ansehnlicher Bestand an Büchern, insbesondere zu den Themen Franken, zu vielen Orten des Landkreises Kitzingen, zum fränkischen Landjudentum, zu Kirchenburgen, zur Hausforschung und zum fränkischen Weinbau bilden die Grundlage der Bibliothek und des Archivs des Fördervereins ehemalige Synagoge Wiesenbronn. Dazu kommen zahlreiche Abschriften und Kopien aus Archiven zu den genannten Bereichen. Berichte und Aufsätze sowie alle Festschriften seit 1954 geben einen Einblick in die reichhaltige Geschichte Wiesenbronns. Die jüngste Wiesenbronner Zeitgeschichte wird insbesondere durch ein umfangreiches Pressearchiv dokumentiert. Interessierte finden insbesondere zu den Themen Landjudentum und Weinbau zahlreiche Publikationen, Aufsätze und Archivabschriften mit regionalem Bezug. Bibliothek und Archiv sind ab sofort grundsätzlich am ersten Mittwoch im Monat in der Körnerstr. 12, Zugang Kitzinger Weg, von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten nach Vereinbarung (Tel. 0171/4670067).

Von: Reinhard Hüßner (1. Vorsitzender Förderverein. ehemalige Synagoge, Wiesenbronn)