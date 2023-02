Eine fröhliche Runde hatte sich am Mittwoch bei Betti Penka eingefunden. Etliche Freundinnen und Verwandte gratulierten der waschechten Kitzingerin zu ihrem 95. Geburtstag. Oberbürgermeister Stefan Güntner überbrachte die Glückwünsche der Stadt und konnte es beim Überreichen der Geschenke gar nicht fassen. "Ihnen sieht man Ihr Alter nun wirklich nicht an", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Betti Penka kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Sie absolvierte eine kaufmännische Lehre in der Weinhandlung Meuschel und arbeitete dann als Stenotypistin. Bei der Überprüfung von Frachtbriefen am Kitzinger Bahnhof lernte sie ihren späteren Mann Franz kennen. Der war nach der Kriegsgefangenschaft von Belgien nach Kitzingen gekommen, wo er eine Anstellung als Bahnbeamter fand. 1951 heirateten die beiden, sechs Kinder gingen aus der Ehe hervor. 1972 folgte ein schwerer Schicksalsschlag: Franz Penka starb im Alter von gerade einmal 46 Jahren.

Zahlreiche Ehrenämter übernommen

Betti Penka kümmerte sich weiter um ihre Familie und übernahm zusätzlich Ehrenämter. Von 1980 bis 2010 leitete sie den Seniorenkreis der evangelischen Stadtkirche, weitere sieben Jahre übernahm sie mit Mitstreitern die Geburtstags- und Krankenbesuche. Betti Penka ist Mitglied im Frankenbund und engagierte sich im Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Kitzingen. Sie gehörte außerdem dem Ausschuss für Diakonie und Senioren der Stadtkirche an, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt weiter. 2008 erhielt sie für ihren außerordentlichen Einsatz die Bürgermedaille in Bronze. Der Austausch mit ihren Kindern und Enkeln sowie die regelmäßigen Rummikub-Runden mit ihren Freundinnen halten Betti Penka sichtlich fit. "Bis zum nächsten Jahr", verabschiedete sie OB Güntner mit einem Lächeln.