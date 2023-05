Ein betrunkener BMW-Fahrer war am Pfingstmontag in den frühen Morgenstunden auf der B 8 von Kitzingen in Richtung Iphofen unterwegs. Bei Mainbernheim kam der 31-Jährige laut Polizeibericht nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Geländer. Bedingt durch den Aufprall setzte der BMW automatisiert einen E-Call ab, der die Rettungsleitstelle informierte. Diese entsandte den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr Mainbernheim zur Unfallstelle und informierte die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,44 Promille. Der unverletzte Fahrer für eine Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle kommen. Außerdem wurde der Führerschein eingezogen.

Am Geländer entstand circa 1000 Euro Schaden und am BMW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.