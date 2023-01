Bereits am Sonntag, gegen 14 Uhr, wurde ein Autofahrer auf Höhe Enzlar auf einen am Straßenrand winkenden Mann aufmerksam. Als er bei dem Unbekannten anhielt, gab dieser an, in einer Notlage zu sein und Geld für eine Tankfüllung seines grauen BMW mit britischer Zulassung zu benötigen.

Dem kam der Geschädigte nach und übergab nach kurzer Besorgungsfahrt mehrere hundert Euro Bargeld. Als Pfand überreichte der Betrüger dem Geschädigten Schmuck, welcher angeblich einen Wert von circa 3000 Euro habe. Die Gegenstände stellten sich jedoch im Nachhinein als minderwertige Ware heraus. Das geliehene Geld wurde bislang nicht zurückbezahlt.

Beschreibung des Mannes: etwa 60 Jahre alt, schlank, 180 Zentimeter groß, 75 Kilo schwer. Er sprach Englisch.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

Vorschaubild: © Patrick Seeger (dpa)