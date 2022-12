Im Baugebiet Schlossgrund soll eine Anlage mit 19 Wohnungen für "Betreutes Wohnen in Rödelsee" entstehen. Der Bauherr, die Aviam Projektentwicklung AG & Co. KGaA, stellte das Projekt nun öffentlich im Gemeinderat vor und stieß damit auf breite Zustimmung.

Die Wohnanlage mit barrierefreien und auch rollstuhlgerechten Wohnungen soll in der Ecke des Baugebiets entlang der Lärmschutzwand zur Kreisstraße errichtet werden. Sebastian Ruppert leitet das operative Geschäft von Aviam mit Sitz in München. Das Unternehmen ist ein Projektentwickler für Wohnungsbau und Pflegeimmobilien. Zusammen mit Architekt Georg Redelbach (Marktheidenfeld) stellte er im Gemeinderat das Vorhaben vor.

Ruppert kennt die Region, hatte er doch in Kitzingen die Wirtschaftsschule besucht. Bevor die beiden Grundstücke erworben wurden, habe es eine Bedarfsanalyse gegeben. Zudem sei er sicher, dass der Anteil Pflegebedürftiger und der Bedarf an modernen Pflegeeinrichtungen auch in den kommenden Jahren zunehmen werde.

Zwei etwas voneinander versetzte Gebäude

Erschlossen wird die Anlage über zwei Eingänge, da wegen des Gefälles zwei etwas voneinander versetzte Gebäude entstehen. Geplant sind eine Kelleranlage mit Abstellräumen und den Versorgungsanlagen wie Energie- und Heiztechnik. Über das Heizkonzept wird laut Redelbach noch nachgedacht, insbesondere was die Nachhaltigkeit betrifft. Im Erdgeschoss sollen sechs Wohnungen entstehen, im Obergeschoss acht und im Dachgeschoss fünf. Über zwei Aufzüge ist alles barrierefrei zu erreichen. In den Wohnungen, es soll Ein- bis Dreizimmerwohnungen geben, sind vor allem die Nasszellen großzügig bemessen.

Als Betreiber habe man mit dem heimischen MediCare einen Partner gefunden, sagte Ruppert. Vorgesehen in Sachen Betreuung sei ein Grundpaket, etliche Servicewahlleitungen könnten dazu gebucht werden, zum Beispiel die Versorgung mit Essen.

Bei altersgerechten Wohnungen beträgt die Stellplatzanforderung 0,2. Acht Parkplätze sind auf dem Grundstück geplant. Zwei weitere könnten auf öffentlichem Grund noch errichtet werden, falls der Bedarf da sein sollte. Insbesondere Gemeinderat Markus Ostwald hatte das Stellplatzkonzept hinterfragt. Denn, falls die Wohnungen nicht mehr für "Betreutes Wohnen" genutzt würden, seien in der Folge mehr Stellplätze erforderlich. Bürgermeister Burkhard Klein meinte dazu, dass in solch einem Fall das Thema im Gemeinderat aufschlage und dieser über eine Nutzungsänderung entscheiden müsse.

Anlage soll fränkischen Charakter haben

Redelbach erläuterte, dass die Abstandsflächen eingehalten werden können. Die Anlage solle fränkischen Charakter haben. Umsetzen wolle man das Projekt mit regionalen Firmen, entsprechende Gespräche liefen. Ostwald bat, dass man mit den unmittelbaren Nachbarn das Gespräch suche und ihnen das Projekt vorstelle. Mit einem Nachbar sei man schon in Kontakt, informierte Ruppert.

Bürgermeister Klein informierte, dass er sehr oft den Wunsch nach solchen Wohnungen höre. Für manche werde im Alter das eigene Haus zu groß. Aber die Leute wollten in Rödelsee bleiben. "Es ist ein tolles Projekt", bescheinigte Ostwald. Man brauche heute in Siedlungen einen Mix an Bebauungen.