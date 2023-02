26 KonfirmandInnen aus Buchbrunn, Kleinlangheim und Mainstockheim beschäftigten sich auf ihrer Konfirmandenfreizeit in Leinach unter Leitung von Pfarrer Harald Vogt und Pfarrerin Doris Bromberger mit dem Thema "Beten". Sie erlebten Meditationen, probierten verschiedene Gebetsformen aus und schrieben selbst moderne Psalmen zu ihrer Lebenssituation. Im Abendmahlsgottesdienst zum Abschluss kamen einige der beeindruckenden Texte auch zu Gehör. Ein hochengagiertes Mitarbeiterteam, zu dem Jonas Schneider, Julia Gierth, Lukas Köhler, Julius Jung, Jakob Schmidt, Antonia Baum, Lena Schübert und Lynn Kassube gehörten, gestaltete nicht nur den Kennlernabend, sondern leitete auch die inhaltliche Arbeit in Gruppen an.

Von: Doris Bromberger (Pfarrerin, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Buchbrunn)