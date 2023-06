Aufgrund von Corona konnten in den letzten Jahren keine Besuchsreisen stattfinden. Den Kirchentag in Nürnberg nahm Mission EineWelt in Neuendettelsau zum Anlass, aus allen Partnerschaften bis zu zwei Vertreter einzuladen.

Vom Senior-Flierl-Seminar in Logaweng kam Pastor Robert Baraino, der vor seiner theologischen Ausbildung in Lae 17 Jahre als Schiffsoffizier und Kapitän gearbeitet hat. Seit 2017 ist er Lehrer in Logaweng, seit 2021 Beauftragter für die Partnerschaft mit Castell. Unsere Dekanatsmissionsbeauftragte Ruth Niedermüller aus Wasserberndorf war die ersten Tage mit ihm zusammen in Neuendettelsau und brachte ihn am Pfingstwochenende mit nach Rehweiler. Von da an kümmerte sich Pfarrer Hans Gernert mit seiner Frau Karin um den Gast. In einigen Gottesdiensten des Dekanats Castell überbrachte er Grußworte.

Nach einer Fahrt zu den Lutherstätten Wartburg/Eisennach, Erfurt, Mansleben, Eisleben und Wittenberg ging es zurück nach Neuendettelsau zur Vorbereitung auf den Kirchentag zusammen mit anderen Gästen aus Übersee. Mission EineWelt war unter anderem verantwortlich für das Konzert mit Viva Voce und den Nürnberger Symphonikern auf dem Hauptmarkt. Dort in der großen Menge eigens begrüßt zu werden, imponierte den Gästen sehr.

Nach dem Kirchentag wurden in Neuendettelsau die nächsten Schritte in der Partnerschaftsarbeit geplant. Geworben werden junge Menschen, die über Mission EineWelt als Freiwillige ein Jahr im Ausland mitarbeiten und ihren Horizont erweitern möchten. Da in Logaweng derzeit oft kein Strom verfügbar ist, soll ein neuer Generator angeschafft werden. Zudem werden Schuluniformen für die Schüler gebraucht. Da in diesem Jahr keine Schulgebühren für die Schüler anfallen, wurde im Beisein von Dekan Klöss-Schuster unsere jährliche Unterstützung für Logaweng entsprechend abgeändert.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)