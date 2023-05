Die Klasse 9b der Mädchenrealschule Volkach besuchte im Rahmen des Unterrichtsfachs Wirtschaft und Recht das Amtsgericht in Schweinfurt. Richter Michael Roth, den die Schülerinnen bereits im Vorfeld bei einem Gastvortrag an der Schule kennenlernen durften, konnten sie nun live in einer echten Gerichtsverhandlung erleben. Insgesamt wohnte die 9. Klasse an diesem Tag drei Hauptverhandlungen bei. Während es in den ersten beiden Sitzungen um den Konsum und Verkauf von Drogen ging, wurde die dritte Verhandlungsrunde mit den Vorwürfen der gefährlichen Körperverletzung, einer Morddrohung und dem Besitz illegaler Waffen noch aufregender. Zu dieser Verhandlungsrunde waren neben den zwei Angeklagten mit ihren Anwälten noch mehrere Zeugen vorgeladen, die mit ihren Aussagen viel Licht in diesen kniffligen Fall bringen konnten. Schlussendlich war es eine sehr interessante Erfahrung für die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach und mit Sicherheit wird dieser Besuch bei ihnen noch lange im Gedächtnis bleiben.

Von: Louise Hertle und Antonia Göbel (Schülerinnen, Mädchenrealschule Volkach)