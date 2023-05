Wer bezahlt, was wir in der Schule brauchen? - dieser spannenden Frage gingen die beiden 4. Klassen der Grundschule Schwarzacher Becken mit ihren Klassenlehrkräften Carmen Käppner und David Feld im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts nach. Wer könnte mehr zum Thema Gemeinde sagen, als der Bürgermeister Volker Schmitt. Geduldig berichtete er von seinen Aufgaben und den Aufgaben der Gemeinde. Die vielen Fragen der Kinder beantwortete das Gemeindeoberhaupt bereitwillig. Im Zimmer des Bürgermeisters im Rathaus zeigte Volker Schmitt den Kindern seine Amtskette, das goldene Buch des Marktes Schwarzach am Main und noch viele andere interessante Dinge in seinem Computer. Besonders beeindruckte den Bürgermeister das große Vorwissen über die Gemeinde, das im Vorfeld bereits in der Schule erarbeitet wurde. Zum Abschluss ging es in den Sitzungssaal im Langhaus. Hier wird über die Vorhaben der Gemeinde abgestimmt. Hier wurde auch die Generalsanierung der Grundschule beschlossen. Die Kinder durften am Tisch des Marktgemeinderates Platz nehmen und eine Gemeinderatssitzung mit einem eigenen Kinder-Bürgermeister unter Anleitung von Volker Schmitt nachspielen. Am Schluss stand für einige Schülerinnen und Schüler fest: Ich werde auch mal Bürgermeister.

Von: Carmen Käppner (Lehrerin, Grundschule Schwarzacher Becken)