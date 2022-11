Am 21. Oktober war es endlich so weit: die Gäste aus Salamanca (Castilla y León, Spanien) kamen an. Die Freude war riesig, denn die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Marktbreit haben in den letzten beiden Jahren intensiv auf diesen Tag hingearbeitet.

Mit Hilfe verschiedener digitaler Projekte wurden erste Kontakte zwischen dem IES Lucía de Medrano/Salamanca und dem Gymnasium Marktbreit geknüpft. Die tollen Projektergebnisse können sich sehen lassen, aber ein reales Treffen war das Ziel der Jugendlichen, die während der Pandemie auf Schulfahrten verzichten mussten.

Santalla Rodríguez (IES Lucía de Medrano) und Andrea Bamberger (Gymnasium Marktbreit) haben diesen Austausch organisiert, von der ersten Minute an fühlten sich die spanischen Mädels pudelwohl in ihren Familien, die sie herzlich aufgenommen haben. Die Gruppe besuchte gemeinsam Würzburg, wo die Gäste bei einer Stadtführung sowie einem Besuch der Residenz mit Iñaki Urkiaga die Partnerstadt erkundeten – eine Shopping- und Souvenirrunde im Anschluss an das Pflichtprogramm durfte natürlich nicht fehlen.

Am Sonntag unternahmen die Gastfamilien etwas Besonderes mit den Salamanquinas (Einwohner Salamancas), viele von ihnen trafen sich in Rothenburg ob der Tauber. In der Freizeit wurde gekocht, gebacken und gechillt – die Schülerinnen und Schüler verbrachten viel Zeit miteinander und intensivierten ihre Freundschaften.

Am Montag war der erste Schultag in Deutschland für die Spanierinnen und ihre Lehrkräfte Frau Santalla und Herrn Pérez: Schulleiter Friedhelm Klöhr begrüßte alle bei einem gemeinsamen Frühstück in der Mensa; danach erkundete die Gruppe Marktbreit und besuchte außerdem das Museum im Malerwinkelhaus, wo es viel zu sehen gab, vielen Dank an Frau Dr. Simone Michel-von Dungern!

Am Gymnasium Marktbreit besuchten die Gäste einen Deutsch-Intensivkurs sowie ein Musikprojekt, dessen Ergebnis sie zum Abschied in der Mensa eindrucksvoll vorstellten: es wurde ausgiebig gesungen und getanzt.

Am 25. Oktober mussten sich die Mädels aus Spanien leider schon verabschieden und die Heimreise nach Salamanca antreten, aber die Marktbreiter Schülerinnen und Schüler freuen sich auf ihren Gegenbesuch in Salamanca im März 2023.

Von: Andrea Bamberger (Oberstudienrätin, Gymnasium Marktbreit)