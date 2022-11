Gemeinsam mit der gesamten Schulfamilie des Egbert-Gymnasiums haben die Mönche der Abtei Münsterschwarzach zum Gedenktag der Klosterpatronin Felizitas ein Pontifikalamt feiern können. Traditionell bekommen an diesem Tag die 5. Klassen ihre Klassenpaten aus dem Mönchskonvent: Bruder Remigius (5a), Pater Maximilian (5b). Bruder Alois (5c) und Pater Cornelius (5d) werden nun diese Klassen begleiten.

In seiner Predigt berichtete Schulseelsorger Bruder Melchior Schnaidt OSB von den Vorbereitungen im Team der Schulseelsorge und Diskussionen, wie aktuell das Thema und die Botschaft der heiligen Felizitas heute seien: für seine eigenen Überzeugungen einzutreten, sogar den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. "Und dann haben wir gemerkt, wie hochaktuell dieses Thema ist." Als Beispiel führte er den Tod von Jina Mahsa Amini im Iran an, der eine landesweite Protestwelle auslöste. Und weitere Beispiele von Frauen, die die Welt zu ihrer Zeit aus dem Glauben heraus bewegten, führten Schülerinnen und er an.

Am Ende des Gottesdienstes wurde Abt Michael und Schulleiter Markus Binzenhöfer durch das Katholische Schulwerk, vertreten durch Dunja Müller, die Zertifizierung zur Nachhaltigen Schulentwicklung überreicht. In der Ansprache ging Müller auf die besondere Beziehung zwischen Kloster und EGM ein. Bereits während der im Rahmen der Zertifizierung stattgefundenen Schulbesuchstage sei ihr der besondere Ort und die besondere Gemeinschaft aufgefallen – und es gebe nun weitere Ziele, wie etwa der Kurs "Benediktinisch Führen" für die 11. Klassen, einen Rhetorik-Kurs für die 10. Klassen, eine Verstetigung der Feedback-Kultur zur Steigerung der Unterrichtsqualität, klarere Kommunikation in Teamsitzungen und noch stärkere Einbindung der Eltern.

Diese Maßnahmen würden die Eltern-Lehrer- und Schülerbeziehung auf Dauer stärken, so Müller weiter. Ebenso die Beziehung zur Abtei und den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Gerade diese machten sich durch unterschiedliche Herausforderungen bemerkbar: Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine und die "alltäglichen" Forderungen im Schulalltag: Digitalisierung, Jugend, Pubertät, persönliche Konflikte. "Da tut Solidarität und Zusammenleben, wie Sie es leben, gut."

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)