Der katholische Weihnachtsgottesdienst in der fast vollbesetzten Mainstockheimer Kirche St. Gumbert wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag von Pfarrvikar Nicolas Kehl von einem kurzfristig zusammengestellten Weihnachtschor unter Leitung von Dagmar Ungerer-Brams an der Orgel bzw. Jana Brönner als Dirigentin gefeiert. Pfarrvikar Kehl erklärte den Zusammenhang zwischen Weihnachten und dem Gedenktag des heiligen Stephanus. Besonders Highlight war die besondere Krippe aus Tansania, Leihgabe des Fairhandel e.V. Münsterschwarzach. Klaus Brönner, Kirchenpfleger und Betriebsleiter des Fairhandel, erklärte am Ende des Gottesdienstes die Krippe. Die Hirten und die Dreikönige ziehen getrennt voneinander zur Krippe. Über den Hirten fliegen die Engel mit dem Stern ebenfalls zur Krippe hin. So kommen alle Menschen beim Jesuskind an und können Kraft für ihr Leben schöpfen. Eine genauere Beschreibung zur Krippe liegt daneben. Die St. Gumbert – Kirche (ehemalige Synagoge) ist sonntags und auch am Dreikönigstag geöffnet jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Raum Kitzingen)