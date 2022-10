Dieser Ausflug hat die Auszubildenden der Stadt Kitzingen nachhaltig beeindruckt. Auf Anregung der Integrationsbeauftragten und Bürgermeisterin Astrid Glos besuchten sie die Gemeinschaftsunterkünfte im Innopark und Corlette Circle. "Ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen auf so kleinem Raum zusammenleben müssen", berichtet Mario Schmer und sein Azubi-Kollege Robin Ilse bezeichnet es als "kaum vorstellbar", dass sich teilweise drei fremde Männer ein Zimmer teilen müssen.

Die Leiter der Gemeinschaftsunterkunft hatten die Auszubildenden in Empfang genommen, ihnen die Strukturen der Gemeinschaftsunterkünfte und den Tagesablauf der Bewohner erläutert und ihnen einen Einblick in die Gebäude gewährt. "Keiner von uns hatte zuvor Kontakt mit Flüchtlingen", berichtet Anne Zachar, die sich vor allem von der Security und den Eingangskontrollen beeindruckt zeigte. Der Einsatz der verschiedenen Behördenmitarbeiter und Ehrenamtlichen imponierte den sechs Auszubildenden. "Da wird ganz schön viel geleistet, damit die Geflüchteten Deutsch lernen und eine Chance haben, Arbeit zu finden", meint Robin Ilse während Mario Schmer die Eindrücke seiner Kolleginnen und Kollegen nach dem rund zweistündigen Ausflug so zusammenfasst: "Nach so einer Erfahrung weiß man, wie gut es uns allen eigentlich geht."

Von: Ralf Dieter (Berichterstatter Stadt Kitzingen)