Vom 13. bis 19. März organisierte die Bayerische Staatsregierung die Woche der Aus- und Weiterbildung.

Die Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt hatte zu dieser Aktionswoche alle allgemeinbildenden Schulen des Landkreises an den Schulort Kitzingen eingeladen. Die Wirtschaftsschule Kitzingen und die Realschule Franken-Landschulheim Schloss Gaibach nahmen das Angebot mit jeweils 65 Schülern an.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Andreas Breitenbacher erwarteten die Gäste viele Informationen, ein strammer Zeitplan und ein umfangreiches Programm.

Berufsschüler aus Wirtschaftsklassen stellten Ausbildungsberufe im Wirtschaftsbereich vor, wie Bankkaufmann, Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann im Einzelhandel, Industriekaufmann und Fachlagerist.

Die Besucher erlebten bei einem Vortrag und während einer Führung durch Küche, Restaurant, Konditorei und Backstuben Wissenswertes über Ausbildungsberufe im Bereich Nahrung und Gastronomie.

Im der Holztechnik gab es Informationen über die Schreinerausbildung, das Berufsgrundschuljahr BGJ als 1. Lehrjahr in Vollzeit an der Berufsschule und die anschließende Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Unterstützt wurde die Berufsschule durch Frank Ackermann, Obermeister der Schreiner-Innung Kitzingen.

Unterschiedlichste Werkstücke und Projekte zeigten anschaulich die große Vielfältigkeit des modernen Schreinerberufs, der das Meister-Eder-Image längst hinter sich gelassen hat.

"Das Schöne am schönsten Beruf der Welt ist, dass man bleibende Werte schafft und am Ende des Tages sieht, was man geleistet hat", so Obermeister Ackermann.

In der Holzwerkstatt durften die Besucher selbst produktiv werden. Unter Anleitung der BGJ-Schüler fertigten sie in Handarbeit Grillzangen. Highlight war eine handgeführte CNC-Fräse. Diese Maschine durften die Gäste selbst führen und Namen in Bleistifte gravieren.

So konnten die Besucher bleibende Werte aus Holz mit nach Hause nehmen. Wenn die hoffentlich positiven Eindrücke der Veranstaltung zur richtigen Entscheidung bei der Berufswahl beitragen konnten, hat sich das Engagement aller Beteiligten gelohnt.

Anmeldungen für das BGJ-Holztechnik sind an der Berufsschule Kitzingen-Ochsenfurt jederzeit möglich.

Von: Peter Nunn (Lehrer, Berufsschule Kitzingen)