Bereits zum dritten Mal organisierte die Fachschaft "Wirtschaft und Recht" unter der Federführung von Mareike Klein, Markus Gärtner, Martin Redweik sowie Tobias Schasching die Berufsbörse Regio am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach.

Mit gut 40 Ausstellern war das Angebot für die Schüler*innen der neunten Jahrgangsstufe des Gymnasiums und der Realschule breit gefächert. Neben Berufen im sozialen und medizinischen Bereich waren zahlreiche Handwerksbetriebe, Dienstleister sowie Behörden vor Ort und gaben einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungs-, aber auch Studienmöglichkeiten. Darüber hinaus erhielten die Schüler*innen in Vorträgen wertvolle Hinweise für die berufliche Orientierung.

Durch die gute Vorbereitung im Unterricht und das gewohnte Umfeld in den Räumen der Schule, fiel es den Schüler*innen leicht, sich in vorab gebuchten "Speeddatings" mit ihren "Wunschunternehmen" bekannt zu machen. Natürlich waren auch ganz spontan Gespräche mit den Ausstellern möglich. Viele Schüler*innen agierten in diesem Jahr sehr selbstbewusst und aktiv und konnten so am Ende des Tages einen Praktikumsplatz vorweisen oder wurden von den Unternehmen aufgefordert, sich für einen Ausbildungsplatz zu bewerben.

So zogen am Ende des Vormittags alle eine positive Bilanz. Die Veranstaltung hat sich für die Beteiligten gelohnt, die Jugendlichen konnten in die Berufswelt schnuppern und ganz im Sinne des Namens "Regio" mit Unternehmen aus der Region Kontakte knüpfen.

Von: Carina Pabst (Lehrerin, Franken-Landschulheim Schloss Gaibach)