Wieder ein voller Erfolg war der Benefizlauf "Run & Help" des TSV Albertshofen. Unter der Schirmherrschaft von Landrätin Tamara Bischof hatten sich 300 Teilnehmende für einen guten Zweck auf die Strecke von fünf Kilometern gemacht.

Der Gesamterlös aus der Teilnahmegebühr plus Spenden und dem Verkauf von Speisen und Getränken ergab eine schöne Summe, so dass das Organisationsteam um Initiatorin Silke Rudolph einen Spendenscheck von über 5000 Euro an Heike Fleischmann von den Maltesern übergeben konnte.

Heike Fleischmann zeigte sich überwältigt von der Spendensumme, die in der Höhe eher die Ausnahme für den Herzenswunsch-Krankenwagen ist.

Bei der Einrichtung der Malteser sorgen ehrenamtlich wirkende Ärzte und Pflegende dafür, dass Menschen mit lebensverkürzenden Krankheiten ein letzter Wunsch erfüllt werden kann. Ob ins Fußballstadion, zu Verwandten oder in die Berge, mit dem speziellen Krankenwagen werden Menschen vor dem absehbaren Lebensende Herzenswünsche erfüllt.

Den speziellen Krankenwagen gibt es seit 2017 bei den Maltesern in Würzburg.