Unter dem Motto „Du bist mein Licht“ präsentiert der ökumenische Frauenchor „Sing mit“ am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Friedenskirche in Kitzingen-Siedlung Lieder seiner Chorleiterin Eva-Maria Klöhr. Die Liedermacherin und Sängerin aus Albertshofen stellte aus ihrem Repertoire einen Reigen von besinnlichen und mitreißenden Liedern zusammen, die unter anderem den Blick darauf richten wollen, worauf es in dieser herausfordernden Zeit wirklich ankommt, heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten bedürftiger Kinder werden erbeten.