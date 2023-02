Zum Tag des gottgeweihten Lebens, der jedes Jahr am 2. Februar begangen wird, startet die Abtei Münsterschwarzach eine einwöchige Kampagne mit persönlichen Zeugnissen. Die folgenden Informationen sind einer Mitteilung der Pressestelle des Ordinariats Würzburg entnommen.

Ab diesen Donnerstag geben Mönche unterschiedlichen Alters in Videos auf der Facebookseite (Abtei Münsterschwarzach) und dem Instagram-Account (@abtei_muensterschwarzach) sowie in Textform auf der Website der Abtei (www.abtei-muensterschwarzach.de) eine Woche lang kurze Einblicke in ihren jeweiligen Arbeitsbereich im Kloster und erzählen, was für sie gottgeweihtes Leben bedeutet. Vom Novizen bis zum älteren Mönch sollen so die Vielfalt des Klosterlebens und die persönliche Berufungsgeschichte dargestellt werden.

Kerzen und Gebete

Traditionell werden am Tag des gottgeweihten Lebens in der Abtei Münsterschwarzach mit einer Lichterprozession Kerzen am Altar der Heiligen Maurus und Placidus, der ersten Schüler Benedikts, aufgestellt und für das Gebet um Berufungen entzündet. Wer überlegt, ob das Leben im Kloster eine mögliche Lebensform sein könnte, ist eingeladen, bei einem "Kloster-auf-Zeit"-Kurs einige Tage mit zu leben. Informationen dazu bei Pater Frank Möhler, E-Mail p.frank@abtei-muensterschwarzach.de.