Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dimbacher Straße in Volkach kam es am Montagmittag zu einer Unfallflucht. Wie die Kitzinger Polizei mitteilt, schlug eine VW-Fahrerin beim Einsteigen die Fahrertür gegen einen daneben geparkten Ford und richtete einen Schaden von rund 1000 Euro an. Die Frau besah sich den Ford, stieg dann jedoch in ihr Auto ein und entfernte sich von der Unfallstelle. Der Ford-Fahrer, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte die Identität der VW-Fahrerin in Erfahrung bringen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.