Ende September stellten sich neun Teams der Hundesportfreunde Kitzingen e. V. im strömenden Regen der Begleithundeprüfung. Auf diese Prüfung bereiteten sich die Hundesportfreunde, die auf dem Gelände der Kitzinger Welpenschule trainieren, mehrere Monate vor.

Die Begleithundeprüfung besteht aus mehreren Teilen. Zuerst unterzogen sich die Hundeführer einem theoretischen Wissenstest mit Fragen rund um und über den Hund. Danach überprüfte der Prüfer Klaus Goßler, das Wesen jedes einzelnen Hundes, indem er unter anderem mit einem Lesegerät die Chipnummer des Hundes ablas. Hierbei wurde gleichzeitig geschaut, wie der Hund reagierte, wenn ihm eine fremde Person näherkommt. Waren diese beiden Aufgaben geschafft, kam die für die Hundeführer wohl aufregendste Aufgabe: Die Unterordnung. Hierbei musste der Hund sowohl über eine lange Zeit und Distanz als auch unter Ablenkung einer Personengruppe mit und ohne Leine korrekt bei Fuß gehen, Sitz und Platz auf Hörzeichen ausführen und korrekt abgerufen werden. Hierfür liefen Hund und Hundeführer ein vorgegebenes Schema ab, das vom Prüfer bewertet wurde. Parallel dazu wurde ein anderer Hund auf Distanz abgelegt und musste so lange dort verharren, bis er von seinem Hundeführer wieder abgeholt wurde. War dieser anstrengende Teil endlich geschafft, ging es für die Teams zum Öffentlichkeitsteil. Hier schaute sich der Prüfer an, wie der Hund in Alltagssituationen reagierte, unter anderem bei hupenden Autos, anderen Hunden, Fahrradfahrern und Joggern. Es wurden aber auch geschaut, wie der einzelne Hund reagierte, wenn sein Herrchen oder Frauchen sich außer Sicht entfernten.

Wir sind sehr stolz auf unsere Teams, diese anspruchsvolle Prüfung trotz des wirklich schlechten Wetters gemeistert zu haben. Herzlichen Glückwunsch an: Andrea mit Amitola, Benjamin mit Easy, Desire mit Anuk, Sara mit Hugo, Meggi mit Fanni, Miri mit Willi, Stephanie mit Sky und Anett mit Alma.

Wir danken auch dem Prüfer Klaus Goßler sehr herzlich für die faire und kompetente Bewertung. Ferner auch einen großen Dank an Nicole Breder für die Bereitstellung des Geländes der Kitzinger Welpenschule.

Von: Dirk Breder (Vorstand, Hundesportfreunde Kitzingen e.V.)