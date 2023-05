Eigentlich ging es um eine Ruhestörung, zu der eine Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen am Montagabend in die Neue Obernbreiter Straße nach Marktbreit gerufen wurden. Dort angekommen, trafen die Beamten laut Polizeibericht einen alkoholisierten, lautstarken 33-Jährigen an.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Polizeibeamten an, im Besitz von Betäubungsmitteln zu sein. Die Polizisten fanden einen Joint und beschlagnahmten ihn. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.