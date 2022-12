Es war die 68. ordentliche Mitgliederversammlung der Baugenossenschaft für den Landkreis Kitzingen und das Fazit des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Ludwig Frebert, der in Vertretung von Peter Kornell die Sitzung leitete, fiel für das Berichtsjahr 2021 eindeutig aus: "Alles im grünen Bereich." Der Blick in die Zukunft fiel dann allerdings etwas düsterer aus.

246 Wohnungen, davon 64 in der Preisbindung als Sozialwohnungen, 70 Garagen und 83 Stellplätze mit einer Gesamtwohn- und -nutzfläche von rund 17.000 Quadratmetern liegen in den Händen der Genossenschaft. Allgemeine Mieterhöhungen hatte es im Jahr 2021 nicht gegeben, Mietanpassungen erfolgten nur bei Neuvermietungen. Das Ziel ist aber immer, so Geschäftsführerin Beate Wirth in ihrem Rechenschaftsbericht, "günstigen Wohnraum nach sozialen Gesichtspunkten anzubieten".

Knapp 500.000 Euro in die Instandhaltung der Wohngebäude investiert

Nach ihren Ausführungen konnte die Genossenschaft im Jahr 2021 einen deutlichen Bilanzgewinn von knapp 60.000 Euro erzielen, der allerdings komplett den "Ergebnisrücklagen" zugeführt und somit für neue Investitionen genutzt wird. So wurden 2021 knapp 500.000 Euro in die Instandhaltung der Wohngebäude investiert, Dachausbesserungen, die Dämmung von Dächern, eine neue Zentralheizung oder auch Gas-Thermen in etlichen Wohnungen sind nur einige der Investitionen. Für den Ausbau eines Anwesens in Mainbernheim, bei dem fünf neue Wohnungen entstanden, wurde ein Darlehen von 500.000 Euro aufgenommen.

"Wer bei uns einmal eingemietet ist, der ist unkündbar" - solange er die Miete zahle - sagte Vorstandssprecher Oskar Münzer über die Mieter, die gleichzeitig Mitglied in der Genossenschaft sind. Und so sind Mieterwechsel wohl auch nicht allzu häufig, was bei Renovierungsarbeiten bei solch einem Wechsel schnell mal 15.000 Euro, aber auch bis zu 60.000 Euro nach sich zöge.

Münzer: "Nebenkosten bilden fast eine zweite Miete"

Bei allen Versuchen, die Miete günstig zu halten, bei den Nebenkosten sei das nicht immer möglich: "Die Nebenkosten bilden fast eine zweite Miete", sagte Münzer. Denn neben der Energie werden auch Müll, Kanal und Wasser immer teurer. Und deshalb ist die Genossenschaft auch immer um Hauswarte aus den Reihen der Bewohner bemüht, um hier die Kosten möglichst gering zu halten.

Was der Genossenschaft aber künftig Probleme bereiten wird, ist die Energieversorgung in den Mietshäusern. Zentralheizungen gibt es nicht in allen Häusern, und hier sind, wie bei den Einzelthermen, vor allem Heizungen mit Gas, aber auch mit Öl im Einsatz. Wenn, wie von der Bundesregierung geplant, künftig Heizungen mit fossilen Energien nicht mehr zulässig sind, dann wird es schwierig in den Mehrfamilienhäusern der Genossenschaft, vor allem in Gebäuden mit Einzelheizungen in den Wohnungen. Hier hat die Genossenschaft wohl noch keine wirkliche Vorstellung, wie das gelingen könnte.

Und deshalb gab es wohl auch Anfragen von den wenigen Mitgliedern der Genossenschaft, die an der Versammlung teilnahmen. Könnten auf den Dächern Solaranlagen für Warmwasser installiert werden, um die Gasheizungen zu unterstützen oder im Sommer gar überflüssig zu machen, so eine Frage. Und Photovoltaik zur Stromgewinnung, ebenfalls auf den Dächern, wäre sicher auch eine Unterstützung, so eine andere Idee. Beides werde geprüft, wobei es wohl auch rechtliche Probleme mit der Stromerzeugung und Vermarktung geben könnte.

Für den turnusgemäß aus dem Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mainbernheimer Bürgermeister Peter Krauß, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, wurde einstimmig Harald Zierhut aus Kitzingen nachnominiert.