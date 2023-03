Mehr als 20 Veranstaltungen stehen schon jetzt fest – und das Team um Bürgermeisterin Astrid Glos arbeitet an weiteren Programmpunkten: Die dritten Sprachwochen in Kitzingen vom 4. bis 14. Mai versprechen wieder einmal Unterhaltung und Informationen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Begegnung und Integration

Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen sollen sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen: Diese Zielstellung steckt hinter den Sprachwochen, die 2019 zum ersten Mal durchgeführt wurden und wegen Corona erst 2022 ihre zweite Auflage erleben durften. „Es geht uns um Begegnung und Integration“, erklärt Astrid Glos. Kinder und Erwachsene sollen sich von dem Programm genauso angesprochen fühlen wie Menschen aus anderen Kulturen oder mit Behinderung. „Für jeden ist etwas dabei“, verspricht Glos.

Und tatsächlich: Schon jetzt verspricht das vorläufige Programm Spannung und Abwechslung. Kinder von acht bis zwölf Jahren sind zu einem Kurs „Bewegung und Sprache“ in die Sporthalle im Deusterpark eingeladen, Theaterstücke gibt es gleich mehrfach: In der Alten Synagoge wird das Integrationstheater „Etcetera“ auftreten, in der Rathaushalle ist das Stück „Peter und der Wolf“ zu sehen. Das Puppentheater Thomas Glasmeier wird im Stadtteilzentrum gastieren.

Veranstaltungen an verschiedenen Orten

Unterschiedliche Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten: Dieses Konzept ging schon bei den ersten beiden Sprachwochen auf – und wird auch heuer konsequent umgesetzt. In der Stadtbücherei sind drei Veranstaltungen vorgesehen, in der FastnachtAkademie können Interessenten ein klimaneutrales und nachhaltiges Faschingskostüm unter Anleitung herstellen, auf dem Gartenschaugelände wird eine „Pop-Up-Bibliothek“ aufgebaut. Vom 18. April bis 14. Mai ist zudem in der Rathaushalle die Ausstellung: „Geschichte der Deutschen aus Russland“ zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.

Die „Begegnungscafés“ in der Rathaushalle sind ein internationaler Treffpunkt für junge und ältere Mitbürger sowohl aus Kitzingen als auch mit ausländischen Wurzeln und für Sehbehinderte bietet Stefanie Roßmark aus der Touristinfo eine spezielle Kräuterführung in der Natur ein. Den Abschluss der Sprachwochen bildet eine Bürgersprechstunde am Stadtbalkon. Im Rahmen des Stadtschoppens wollen die Kitzinger Bürgermeister und die Referenten aus dem Stadtrat ins Gespräch mit den Bürgern kommen.

Das Programm ist ab dem 11. April auf der Homepage der Stadt Kitzingen, www.stadt-kitzingen.de einsehbar, Flyer liegen in den Kultureinrichtungen der Stadt sowie anderen öffentlichen Einrichtungen aus.