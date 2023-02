Im Zeitraum von März 2023 bis November 2024 plant die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern, laut ihrer Pressemitteilung die grundhafte Erneuerung der Autobahn A 7 in beiden Richtungsfahrbahnen zwischen den Anschlussstellen Kitzingen und Marktbreit. Im Jahr 2023 ist die Erneuerung in Richtungsfahrbahn Ulm und im Jahr 2024 in Richtungsfahrbahn Würzburg geplant.

Um die Hauptbauphase der Deckenerneuerung ausführen zu können, sind Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich. Darunter fällt vorerst die Herstellung von Überfahrten im Bereich des Mittelstreifens in dem oben genannten Abschnitt.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer für die Aufbauphase der Verkehrsführung und den daraus resultierenden Verkehrsbehinderungen um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Nach Beendigung der Vorbereitungsphase wird der Verkehr beider Fahrtrichtungen mit jeweils zwei Fahrstreifen auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg bis Ende 2023 geführt.

Vorschaubild: © Daniel Bockwoldt (dpa)