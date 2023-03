"Erhaltungsschnitt für alte Obstbäume" stand auf dem Programm des Kurses des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) Kitzingen. Zehn TeilnehmerInnen stellten sich dieser Herausforderung und trafen sich am Samstagvormittag auf einem LBV-eigenen Grundstück bei Volkach zu einem Schnittkurs. Kursleiter war der Gärtnermeister Ralf Volkamer, der mit großer Freude und Begeisterung in die Geheimnisse des Erhaltungsschnittes einführte: Ziel ist dabei eine Lebensverlängerung für alte Obstbäume durch fachgerechten Schnitt, der Ertrag steht eher im Hintergrund. Nach dem Vorführschnitt an einem Modellbaum, durften die KursteilnehmerInnen an zwei Apfel- und einem Birnbaum auch selbst Hand anlegen. Nur bei Problemen stand der Meister hilfreich zur Seite. Insbesondere die außergewöhnlichen Kletterkünste und die Höhen-Unerschrockenheit von Ralf Volkamer wird allen in nachhaltiger Erinnerung bleiben. LBV-Kreisvorsitzender Klaus Sanzenbacher kündigte eine Kurswiederholung im nächsten Jahr an, auch um zu sehen, wie sich die Bäume nach der Verjüngungskur entwickelt haben. Ein großes Dankeschön an Ralf Volkamer für den äußerst lehrreichen Kurs!

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)