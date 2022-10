Mainstockheim vor 38 Minuten

Begeisterung beim ersten gemeinsamen Erntedank-Gottesdienst

Premiere in Mainstockheim im Pastoralen Raum Kitzingen: Evangelische und katholische Christen haben mit den Kindern aus dem evangelischen Kindergarten, wo auch alle Konfessionen und Religionen dabei sind, erstmals gemeinsam in der evangelischen Kirche St. Jakob Erntedank gefeiert. Die Kindergartenkinder hatten einen eigenen Erntewagen mit Obst und Gemüse sowie einem Brot gefüllt und sind damit in die Kirche eingezogen. Die zukünftige Kindergartenleiterin, Frau Doris Döblinger konnte sich im Gottesdienst gleich engagiert einbringen.