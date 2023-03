Die Herzen aller Schnauzerliebhaber werden schneller schlagen, wenn sie den niedlichen, kleinen Nico kennenlernen, teilte das Tierheim in einer Pressemitteilung mit. Der fünfjährige Rüde ist ein begeisterter Schmuser, der sehr gerne mit seinen Menschen kuschelt und am liebsten immer dabei sein möchte. Der immer lustige Nico braucht natürlich auch körperliche und geistige Auslastung, er liebt lange Spaziergänge. Nico würde auch gerne gemeinsam mit seiner Freundin Schnauzi bei erfahrenen Schnauzerfreunden einziehen. Es ist aber keine Bedingung. Ein eingezäunter Garten sollte in seinem neuen Zuhause vorhanden sein. Infos unter Tel.: (09321) 5063.