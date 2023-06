Zeit für internationalen Austausch und Kammermusik: Auf dem Programm der Masterclass, die Violinist Florian Meierott derzeit in der Villa Paganini leitet, stehen Meilensteine der Kammermusik erfolgreichster Komponisten: Ludwig van Beethovens Streichquartett op. 18, Nr.1 und das berühmte „Quintenquartett“ (0p 76, Nr2) von Joseph Haydn. Eingeladen wurde als Mit-Dozent der international erfolgreiche Cellist Tobias van der Pals aus Kopenhagen, der unter anderem in der Carnegie Hall in New York solistisch auftrat. Laut Pressemitteilung von Verena Meierott erarbeiten die Teilnehmenden der Masterclass mit den Dozenten ein Kammermusikkonzertprogramm, das sie am Sonntag, 18. Juni, um 19 Uhr in einem 14-köpfigen Kammerorchester im Stadtteilzentrum Kitzingen aufführen. Karten zu 20 Euro gibt es unter Tel.: (09321) 9279966, weitere Informationen unter www.meierott.de