In der ersten Woche des neuen Jahres feierte Karlheinz Graber aus Dettelbach-Euerfeld bei guter Gesundheit seinen 85. Geburtstag. Dazu überbrachte Wilfried Distler, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Kitzingen, die Glückwünsche des Kreisverbands, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht.

Graber hat in seinem aktiven Erwerbsleben neben seiner Tätigkeit als Landwirt zahlreiche Ehrenämter im BBV begleitet. So war er von 1986 bis 2001 Ortsobmann im Dettelbacher Ortsteil Euerfeld. Von 1986 bis 2006 war er zudem Mitglied in der BBV-Kreisvorstandschaft. Von 1999 bis 2006 stand er dem Kreisverband als Kreisobmann vor.

In Würdigung seines Einsatzes und der Verdienste um die Belange der heimischen Land- und Forstwirtschaft ernannte ihn der Bayerische Bauernverband nach seiner aktiven Zeit zum Ehrenkreisobmann und verlieh ihm zudem die Ehrennadel des Verbandes.

Auch heute noch zeigt Karlheinz Graber Interesse an der Arbeit des BBV und nimmt gerne an Versammlungen und Infoveranstaltungen teil. Und auch im heimischen Betrieb, den mittlerweile Sohn Burkard führt, bringt er sich noch immer mit Tatkraft ein, soweit es die Gesundheit erlaubt.