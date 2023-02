Nur ein kleines Stückchen mehr, und der schwere Muldenkipper hätte Übergewicht bekommen und wäre eine steile, gut zehn Meter tiefe Böschung hinuntergestürzt. Mitten in einen großen Lagerplatz der Autobahnbaustelle an der A 3 bei Haidt (Lkr. Kitzingen). Offensichtlich war der Lkw nicht beladen. Sonst wäre es wohl noch schlimmer gekommen.

Der Unfall ereignete sich auf der ehemaligen Verbindungsstraße der Raststätten Haidt Süd und Nord. Neben der ehemaligen Brücke über die Autobahn, die vor kurzer Zeit abgerissen wurde. Hier befindet sich mittlerweile ein riesiges Baustellenareal.

Das Baustellenfahrzeug geriet über die Fahrbahn hinaus

In einem regelrechten Pendelverkehr bringen oder holen Laster Material, wobei sie eine nachträglich gebaute Auffahrt zu der ehemaligen Verbindungsstraße benutzen. Anwesende Arbeiter sprachen davon, dass der Lkw die Auffahrt hochfuhr und irgendwie die Kurve nach rechts nicht kriegte.

Das schwere Fahrzeug geriet über die Fahrbahn hinaus, zertrümmerte ein Geländer und kam mit halber Fahrzeuglänge über dem Abhang zum Stehen. Der Fahrer konnte unverletzt aus dem Führerhaus herauskrabbeln.

Ein Baggerfahrer kam sofort zur Hilfe

Da die hintere Achse schon keinen Bodenkontakt mehr hatte, musste schnell gehandelt werden. Ein Baggerfahrer kam sofort zur Hilfe und sicherte den Muldenkipper vor weiterem Abrutschen, indem er das Lkw-Heck mit Ketten an seiner Schaufel festmachte.

Lob: "Perfekt – so arbeiten wir eben vom Straßenbau"

Nach weniger als einer halben Stunde war dann alles geregelt: Vorsichtig hob der versierte Baggerfahrer die hintere Hälfte des Muldenkippers an, zog ihn aus seiner misslichen Lage heraus und stellte ihn quasi in Fahrtrichtung wieder auf den Boden. "Perfekt – so arbeiten wir eben vom Straßenbau", lobte ein zuschauender Angehöriger der Baufirma.

Lkw konnte selbstständig weiterfahren

Der Lkw konnte dann auch selbständig weiterfahren. Über eventuelle Beschädigungen wurde nichts bekannt. Ebenso nichts über die Ursache des Unfalles.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren Kleinlangheim und Haidt/Stephansberg, die die Absicherung der Unfallstelle übernahmen, konnten ebenfalls wieder abrücken.