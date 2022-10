Volkach vor 1 Stunde

Bauhof Volkach sucht Christbäume

In wenigen Wochen ist Weihnachten und auch in diesem Jahr sollen die Straßen und Plätze der Stadt und der Ortsteile wieder mit Christbäumen weihnachtlich dekoriert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach. Daher ist der Bauhof Volkach mit Stadtgärtner Harald Sauer wieder auf der Suche nach schönen Bäumen, die circa vier bis sechs Meter hoch und wegen des Abtransports durch einen Lkw von der Straße aus erreichbar sind. Der Baum wird kostenlos vom Bauhof gefällt und abtransportiert.